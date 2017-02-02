За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. На контроле находится 1 чрезвычайная ситуация, связанная с взрывом бытового газа в многоквартирном доме в г. Советская – Гавань. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 7 пожаров.
На учете в ГИМС Главного управления состоит 25 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им.Лазо-7, Охотский МР-4, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский МР-1, Хабаровский МР – 1, Ульчский МР-5). За сутки открыто 4 ледовые переправы: в МР им.Лазо, через р.Матай в районе квартала №141-145 Бичевского лесничества; в МР им.Лазо через р.Кия в районе квартала №16 Бичевского лесничества; в МР им.Лазо через р.Катэн в районе квартала № 25 Катэнского лесничества; в МР им.Лазо через р.Матай в районе квартала № 54 Лазовского лесничества. Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.
За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Работа коммунальных и дорожных служб: 01.02.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 69 ед. техники; в г. Хабаровске 1648 чел. 92 ед. тех., вывезено 652 м3 снега, посыпано ПСС 9,9 т.
Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 23.01.2017 г. по 29.01.2017 г. зарегистрировано 9804 случая заболевания ОРВИ и гриппом. В целом эпидпорог по краю не превышен (- 7.9 % в сравнении с эпидпорогом). Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Хабаровском, Вяземском и Верхнебуреинском районах.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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Хабаровск
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без существенных осадков
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юго-западный 4-11 м/с
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от -25ºС до -27ºС
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от -14ºС до -16ºС
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Южные районы
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преимущественно без осадков
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юго-западный 6-11 м/с
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от -22ºС до -29ºС
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от -10ºС до -17ºС
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Центральные районы
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преимущественно без осадков
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западный, юго-западный 3-9 м/с, на побережье Татарского пролива усиление до 11-16 м/с
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от -18ºС до -40ºС
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от -11ºС до -23ºС
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Северные районы
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преимущественно без осадков
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западный,
северо-западный 3-8 м/с, на побережье Охотского моря усиление до 16-21 м/с
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от -20ºС до -35ºС
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от -11ºС до -20ºС
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
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