Хабаровские депутаты продлили до 2030 года муниципальную адресную программу по сносу и расселению многоквартирных домов. На заседании городской думы парламентарии одобрили поправки, предложенные специалистами департамента архитектуры, строительства и землепользования. Об этом сообщает-служба мэрии.
Изменения включают в себя увеличение перечня ветхих домов – в муниципальную программу дополнительно внесены ещё 15 зданий. Они расположены в переулке Батарейном, на улицах Комсомольской, Тургенева, Мухина, Джамбула, в районе Амурского бульвара и Гупровского городка. Всего же в список сегодня входят 253 дома – расселить их все в рамках действующей программы, которая рассчитана до конца 2017 года, невозможно. Поэтому специалисты департамента предложили продлить сроки действия программы до 2030 года, что соответствует периоду реализации проекта стратегии социально-экономического развития города.
Кроме того, депутаты поддержали исключение из документа нормы в 50% износа, которая определяет пригодность дома для проживания. «В действующей редакции муниципальной адресной программы содержатся ограничения, согласно которым расселению подлежат жилые дома, имеющие более 50% износа. На практике это означает, что из нескольких соседних бараков, у которых значительно отличается процент износа, одна часть домов попадает под расселение, другая не попадает. Это приводит к недовольству граждан и сложной конфигурации земельных участков», – отметил директор департамента архитектуры, строительства и землепользования мэрии Сергей Сергейчук. Сейчас на аукцион выставлены 65 территорий, инвесторы уже выкупили права по 41 из них. Своей очереди на расселение ждут жильцы 16 домов. ИА «Хабаровский край сегодня»
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