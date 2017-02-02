В Хабаровском крае продолжается третий этап реализации федерального закона о «дальневосточном гектаре». По данным регионального министерства инвестиционной и земельной имущественной политики, только за минувшие сутки от желающих получить землю на территории края поступило 598 заявлений, в том числе из других субъектов РФ. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
«География заявителей очень широкая. Есть запросы из Республики Крым, Иркутской области, Забайкальского края, Республики Дагестан, Московской области, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, Республики Марий-Эл, Ростовской области, Еврейской автономной области, Якутии, Саратовской области и других регионов», - сообщил начальник отдела министерства Андрей Примак.
Всего с начала реализации национального проекта в федеральную информационную систему https://наДальнийВосток.рф поступило 6315 заявок от желающих получить бесплатный земельный участок в Хабаровском крае. Лидерами по числу обращений остаются район им. Лазо и Хабаровский муниципальный район.
Напомним, что для консультирования граждан в вопросах оформления и использования «дальневосточного гектара» по поручению Губернатора в крае созданы четыре мобильные бригады. В течение года они дважды посетят крупные населенные пункты всех муниципальных районов, где проведут информационные встречи с населением.
Также получить консультацию и сразу подать заявление теперь можно в офисах многофункциональных центров. На сегодняшний день такая услуга предоставляется в 23 отделениях, а до конца февраля появится во всех структурных подразделениях МФЦ Хабаровского края.
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