В Хабаровске реализуют план мероприятий по развитию добровольческого движения

В 2017 году для поддержки развития добровольческих организаций и объединений будет создана информационная база добровольческих отрядов и актива добровольческого движения города Хабаровска на сайте dh27.ru. Это позволит организовать процесс обмена опытом, повысить уровень реализуемых социальных проектов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В течение года будут организованы и проведены семинары по обмену опытом по организации социальной акции «Весенняя неделя добра», организации работы районных штабов по улучшению качества работы и вовлечению молодежи в добровольческую деятельность, «круглые столы» и встречи на базе МКУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи».

Пройдут также несколько сетевых акций: «Весенняя неделя добра», «Ветеран живет рядом», «От сердца к сердцу», «Открытое сердце». Их участникам будут высланы методические рекомендации по проведению мероприятий, что позволит облегчить работу по организации и проведению акций, увеличить количество вовлеченной в добровольческую деятельность молодежи и количество благополучателей.

Использование технологии сетевых акций позволит объединить усилия различных организаций из разных районов города. Будет создан банк идей и проектов в сфере добровольчества. Это позволит организовать процесс обмена опытом, повысить уровень реализуемых социальных проектов благодаря консультациям с экспертами. В числе запланированных мероприятий – организация школы добровольца, проведение фестиваля добровольческого движения и благотворительной акции «Прорыв» по пропаганде здорового образа жизни, создание ресурсного центра добровольчества, организация конкурсов на выявление лучших социальных практик в области добровольчества, проведение городского конкурса «Доброволец года» и другие.

«В результате реализации этих мероприятий будет оказана системная поддержка в развитии всех структур добровольческого движения, произойдет укрепление сети добровольческих организаций и объединений, консолидация их усилий в деле социального служения, увеличится число молодых людей, вовлеченных в социальную практику, а также благополучателей, повысится социально-экономический эффект от деятельности добровольцев», - отметил представитель отдела по работе с детьми и молодежью администрации Хабаровска Максим Кононенко.