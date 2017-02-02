В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 3 февраля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
3 февраля
Краснофлотский район. Урок мужества «От Сталинграда до Ленинграда». Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 12.30. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.
Кировский район. Районный этап городской комбинированной игры «Патриот» среди 9-10 классов. Школа №38, ул. Тихоокеанская, 58. 14.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.
Центральный район. Проведение рейдового мероприятия по территории частной застройки. Частный сектор. 14.30. Информация по тел. 40-89-25. Прокопенко Роман Павлович.
Железнодорожный район. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки (старшая группа). Военно-патриотический клуб «Данко», ул. Кочнева, 1а. 15.00. Информация по тел. 37-17-28. Мухранов Андрей Валентинович.
Краснофлотский район. Фестиваль патриотической песни «Виктория». Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.
Краснофлотский район. Урок мужества «Сталинград – символ мужества и подвига советского народа». Музей Краснофлотского района, ул. Руднева, 68. 15.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.
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