Назначен новый начальник полиции Хабаровска

Сегодня в дальневосточной столице начальник краевого УМВД генерал-майор полиции Михаил Черников представил нового заместителя начальника УМВД России по городу Хабаровску Дениса Козлова. Как рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Ирина Щёголева, заместитель начальника УМВД России по Хабаровску – начальник полиции Денис Козлов начал службу в органах внутренних дел в 1999 году оперуполномоченным уголовного розыска отдела внутренних дел по Комсомольскому району.

- Денис Козлов служил на различных оперативных и руководящих должностях органов внутренних дел Комсомольского района и Комсомольска-на-Амуре, а с 2014 года возглавлял отдел МВД России по Хабаровскому району, - отметила подполковник Ирина Щёголева. Напомним, предыдущий начальник полиции Хабаровска Сергей Линник был уволен с должности из-за действий своего заместителя: начальника уголовного розыска дальневосточной столицы Андрея Стефанова задержали с поличным во время получения взятки в крупном размере.

Кроме того, Михаил Черников представил нового начальника отдела МВД России по Хабаровскому району подполковника полиции Евгения Залуцкого. До этого он возглавлял отдел МВД России по Бикинскому району. Службу в органах внутренних дел он также начал в 1999 году. ИА «Хабаровский край сегодня»