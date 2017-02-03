Информация городской диспетчерской службы на 3 февраля 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 3 февраля в Хабаровске нет отключений отопления, горячего и холодного водоснабжения. Газом заправлено 16 ГРУ или 42,23 тонны топлива. В городе не работает 89 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 84, а ночью – 33 единицы техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 18,56 кубометра мусора и 1391 кубометр снега. На хабаровские трассы высыпано 30,7 тонны песчано-соляной смеси. За нарушение правил парковки эвакуировано 25 автомобилей.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 48 ДТП, зафиксировано 1 возгорание, на пульт «03» поступило 758 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 630 единиц транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус, 568 автобусов.