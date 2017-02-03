Хабаровский край усилит сотрудничество с префектурой Хоккайдо

Перспективы двустороннего сотрудничества между префектурой Хоккайдо (Япония) и Хабаровским краем обсудили в Правительстве региона. Сегодня Япония входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров края. Территории успешно сотрудничают по самому широкому спектру вопросов, в том числе инвестиционной сфере. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

«У нас уже есть «истории успеха» работы японских компаний в рамках территорий опережающего социально-экономического развития. В ТОСЭР «Хабаровск» построен тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию овощей с участием японской корпорации JGC. В 2017 году планируется двукратное увеличение производственных мощностей комплекса. В прошлом году в Хабаровске открылся официальный дилерский центр «Лексус» при участии одной из японских корпораций», - отметил первый заместитель Председателя Правительства края – руководитель аппарата Губернатора и Правительства края Аркадий Мкртычев.

Он также предложил рассмотреть новые направления развития двустороннего сотрудничества между Хабаровским краем и префектурой Хоккайдо. Речь идет о лесной отрасли, которая имеет значительный инвестиционный потенциал.

«Сегодня между префектурой Хоккайдо и Хабаровским краем налажено тесное сотрудничество. Активно развивается торгово-экономическое взаимодействие, культурные и гуманитарные обмены. На новый этап вышла работа в сфере здравоохранения. В рамках подписанного Меморандума о сотрудничестве мы намерены продолжить взаимные студенческие обмены, научные и профессиональные стажировки преподавателей и студентов», - отметил Вице-губернатор префектуры Хоккайдо Ясухиро Цудзи.

Японская сторона также заинтересовалась предложением по участию в проектах в рамках режима свободного порта, где потенциальным инвесторам предлагаются значительные преференции.