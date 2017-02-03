Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» пройдёт в Хабаровском крае

7 февраля Хабаровский край второй год подряд присоединится к Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». На базе Краевого центра образования представители родительской общественности, Правительства региона и известные персоны Хабаровска попробуют свои силы в решении заданий единого государственного экзамена по русскому языку. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Начало мероприятия – в 11.00.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, цель акции – повысить уровень доверия общества к процедуре проведения ЕГЭ.

«Участники преодолеют все основные этапы госэкзамена: проверку паспорта, регистрацию, осмотр при помощи металлоискателя, получение контрольно-измерительных материалов, заполнение бланков. В течение 20 минут родители выполнят типовые задания по русскому языку и самостоятельно проверят свои работы», - рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования краевого минобрнауки Екатерина Кошельникова.

Что касается самого единого государственного экзамена, то прием заявлений от участников уже завершен. Ожидается, что ЕГЭ-2017 в регионе сдадут около 5,5 тысяч выпускников. Окончательные сведения будут оглашены в начале следующей недели.

Согласно проекту расписания, опубликованного Рособрнадзором, досрочный период ЕГЭ-2017 продлится с 23 марта по 7 апреля. Основной этап начнется 29 мая и завершится 19 июня.

Дополнительную информацию о предстоящих госэкзаменах можно получить по телефону «горячей линии» минобрнауки края (4212) 67-76-88 и на сайте ведомства.