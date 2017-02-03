Размер пособий при рождении ребёнка и уходу за ним увеличен в Хабаровском крае

С февраля в Российской Федерации увеличился размер пособий при рождении ребенка и последующего ухода за ним. Все выплаты из этой категории проиндексированы на 5,4%. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Так, размер единовременного пособия, выплачиваемого при рождении, теперь составляет 16,3 тысячи рублей (ранее примерно 15,5 тыс. рублей). Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию, равен 3,1 тысячи рублей – по уходу за первым ребенком (до этого 2,9 тыс. рублей), 6,1 тысячи рублей – по уходу за вторым и последующими детьми (ранее 5,8 тыс. рублей).

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву, составляет 25,8 тысяч рублей (против 24,5 тыс. рублей). Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, установлено на уровне 11 тысяч рублей (ранее 10,5 тыс. рублей).

Размер всех государственных пособий граждан, имеющих детей, необходимо увеличить на районный коэффициент, действующий по месту жительства.