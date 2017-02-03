В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 4 и 5 февраля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
4 февраля
Железнодорожный район. Турнир по настольному теннису для детей 11-16 лет. Школа №27, ул. Воровского, 24б. 15.00. Информация по тел. 47-02-83.
Центральный район. Проведение малых Олимпийских игр. Жилмассив «Площадь им. Блюхера». Информация по тел. 40-89-22. Левченко Ирина Александровна.
Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.
5 февраля
Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Веселые старты» для детей 11-14 лет. Спортивный клуб, ул. Костромская, 46б. 15.00. Информация по тел. 47-02-83.
Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.
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