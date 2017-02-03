В феврале стартует городской конкурс на присуждение Почётного знака мэра города Хабаровска «За заслуги в семейном воспитании»

Этот конкурс проходит в дальневосточной столице ежегодно с 2006 года. Почетный знак является высшей степенью общественного признания семей в воспитании детей, развивающих и укрепляющих семейные традиции и ценности, формирующих у детей чувство высокой гражданственности, патриотизма и нравственности, являющихся примером семьи для жителей города Хабаровска.

Награда присуждается семьям, активно участвующим в социально-политической жизни города, родившим, усыновившим, взявшим под опеку или в приемную семью пять и более детей, при условии проживания на территории города Хабаровска в зарегистрированном браке не менее 15 лет. Семья может стать лауреатом Почетного знака только один раз. Открытый конкурс проводится в три этапа. С 10 февраля по 10 марта предприятия, учреждения, организации и общественные объединения города Хабаровска направляют ходатайства о кандидатах на присуждение Почетного знака в районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

С 10 по 30 марта комиссии рассматривают ходатайства, а с 1 по 10 апреля городская комиссия по рассмотрению кандидатов на присуждение Почетного знака мэра города Хабаровска «За заслуги в семейном воспитании» оценит заслуги участников конкурса и выберет пять победителей. Для участия в конкурсе необходимо предоставить: не менее четырех ходатайств от предприятий, учебных заведений, где работают родители, учатся и воспитываются дети; характеристику на семью, отражающую информацию о наличии наград, поощрений, общественных признаний, информацию об общественной значимости заслуг; заключение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; копии документов, фотографии, подтверждающие общественную значимость заслуг, отражающие активное участие в социально-политической жизни города; справки об отсутствии судимости на всех членов семьи, достигших четырнадцатилетнего возраста.

Документы для участия в конкурсе принимаются районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав:

- комитет по управлению Железнодорожным районом (пер. Ленинградский, 13а), тел. 40-88-36;

- комитет по управлению Индустриальным районом (ул. Краснореченская, 87), тел. 40-90-35;

- комитет по управлению Кировским районом (ул. Орджоникидзе, 3), тел. 41-95-22;

- комитет по управлению Краснофлотским районом (ул. Руднева, 41), тел. 79-07-47;

- комитет по управлению Центральным районом (ул. Фрунзе, 60), 40-89-21.

С полной версией постановления администрации города Хабаровска от 22.12.2006 № 1590 «О почетном знаке мэра города Хабаровска «За заслуги в семейном воспитании» можно ознакомиться на официальном сайте администрации города в разделе «Управление социальной работы с населением» / «Правовая база». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.