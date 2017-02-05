План основных мероприятий города Хабаровска с 6 по 12 февраля

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 6 по 12 февраля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

6 февраля

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам оформления земельных участков (6 и 8 февраля). Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-30. Гнатишин Станислав Александрович.

Центральный район. Объезд территории района на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 09.00. Информация по тел. 40-89-24.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам дополнительных мер социальной поддержки (6 и 9 февраля). Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.00. Информация по тел. 79-07-19. Прошкина Лариса Владимировна.

Центральный район. Районный этап военно-спортивной игры «Патриот». Школа № 33, ул. Ленинградская, 21. 13.00. Информация по тел. 40-89-16. Чиркова Ольга Петровна.

Краснофлотский район. Районный этап городской комбинированной игры «Патриот» среди 5-6 классов. Хабаровский автодорожный техникум, ул. Тихоокеанская, 169. 14.00. Информация по тел. 79-07-42. Инкин Николай Петрович.

Железнодорожный район. Районный этап городской комбинированной игры «Патриот» среди 5-6 классов. Школа № 40, ул. Школьная, 17. 15.00. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

7 февраля

Центральный район. Прием граждан по вопросам землепользования (7 и 9 февраля). Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 09.00. Информация по тел. 40-89-26.

Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Центральный район. Районный этап военно-спортивной игры «Патриот». Гимназия №3, ул. Московская, 10. 14.00. Информация по тел. 40-89-16. Чиркова Ольга Петровна.

Центральный район. Открытие передвижной фотовыставки «30 лет ветеранского единства». Центр работы с населением «Содружество», ул. Пушкина, 60. 14.30. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.

Кировский район. Районный этап городской комбинированной игры «Патриот» среди 5-6 классов. Школа № 38, ул. Тихоокеанская, 58. 14.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

8 февраля

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Центральный район. Районный этап военно-спортивной игры «Патриот». Школа № 30, ул. Дзержинского, 3. 13.00. Информация по тел. 40-89-16. Чиркова Ольга Петровна.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Центральный район. Совещание с участием представителя регионального оператора по капитальному ремонту по вопросу ремонта лифтового оборудования с представителями УК и ТСЖ. Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 15.00. Информация по тел. 32-79-82. Корель Юлия Владиславовна.

Железнодорожный район. Районный этап городской комбинированной игры «Патриот» среди 7-8 классов. Школа № 27, ул. Воровского, 25б. 15.00. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам благоустройства. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 16.00. Информация по тел. 79-07-12. Дергачев Сергей Данилович.

Краснофлотский район. Районный этап городской комбинированной игры «Патриот» среди 7-8 классов. Хабаровский автодорожный техникум, ул. Тихоокеанская, 169. 14.00. Информация по тел. 79-07-42. Инкин Николай Петрович.

9 февраля

Информационная встреча «Открытый диалог» с родительской, педагогической общественностью и депутатами Хабаровской городской думы по вопросам развития отрасли «Образование». Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец». Время уточнить. Информация по тел. 40-90-78. Шаповалова Наталия Рудольфовна.

Индустриальный район. Торжественное вручение приписных свидетельств (9-13 февраля). Образовательные учреждения района. Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Кировский район. Районный этап городской комбинированной игры «Патриот» среди 7-8 классов. Школа № 38, ул. Тихоокеанская, 58. 14.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

Железнодорожный район. Районный этап «Президентских спортивных игр» по пулевой стрельбе. Гимназия №3, ул. Московская, 10. 14.30. Информация по тел. 47-02-83.

Краснофлотский район. Заседание женсовета Краснофлотского района. Библиотека, ул. Руднева, 21. 16.00. Информация по тел. 79-07-21. Филина Светлана Александровна.

10 февраля

Железнодорожный район. Районный фестиваль самодеятельного творчества «Ветераны - городу», посвященный 30-летию ветеранской организации. Центр работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 11.00. Информация по тел. 30-11-52. Шелякова Татьяна Владимировна.

Центральный район. Проведение рейдового мероприятия по территории частной застройки. Частный сектор. 14.30. Информация по тел. 40-89-25. Прокопенко Роман Павлович.

Краснофлотский район. Районный этап городской комбинированной игры «Патриот» среди 9-10 классов. Хабаровский автодорожный техникум, ул. Тихоокеанская, 169. 14.00. Информация по тел. 79-07-42. Инкин Николай Петрович.

Железнодорожный район. Районный этап городской комбинированной игры «Патриот» среди 9-10 классов. Школа № 9, пер. Клубный, 19. 15.00. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Индустриальный район. Фестиваль патриотической песни «Виктория». Дом культуры для молодежи и населения, ул. Световая, 9. 15.00. Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Центральный район. Рейд «Бродяга» по выявлению мест сбора подростков, занимающихся бродяжничеством. Территория района. 16.00. Информация по тел. 40-89-21. Самарина Антонина Александровна.

Кировский район. Заседание молодежного совета при комитете администрации города Хабаровска по управлению районом. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 17.00. Информация по тел.41-95-09. Суслова Анастасия Евгеньевна.

Полуфинальные игры Всероссийского представительства Юниор-Лиги КВН в городе Хабаровске (школьные команды) (10-11 февраля). Большой зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 19.00. Информация по тел. 41-97-69. Рожков Николай Викторович.

11 февраля

Индустриальный район. Фестиваль патриотической песни «Виктория». Дом культуры для молодежи и населения, ул. Световая, 9. 11.00. Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Просмотр исторических фильмов с последующим обсуждением и дебатами (каждая суббота). Центр патриотического воспитания, площадь «Город воинской славы». 17.00. Информация по тел.: 47-53-06, 47-25-98.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

12 февраля

Индустриальный район. Турнир по греко-римской борьбе. Школа № 68, пер. Байкальский, 4а. 10.00. Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.