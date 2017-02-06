За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
На учете в ГИМС Главного управления состоит 28 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им. Лазо-8, Охотский МР-4, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский МР-1, Хабаровский МР – 3, Ульчский МР-5). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.
За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Работа коммунальных и дорожных служб: 05.02.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 9 ед. техники; в г. Хабаровске 859 чел. 39 ед. тех., вывезено 487м3 снега, посыпано ПСС 26,6 т.
Биолого-социальная обстановка: по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 23.01.2017 г. по 29.01.2017 г. зарегистрировано 9804 случая заболевания ОРВИ и гриппом. В целом эпидпорог по краю не превышен (- 7.9 % в сравнении с эпидпорогом). Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Хабаровском, Вяземском и Верхнебуреинском районах.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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Хабаровск
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без осадков
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северо-западный 4-9 м/с
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от -20ºС до -22ºС
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от -11ºС до -13ºС
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Южные районы
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преимущественно без осадков
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северо-западный 4-9 м/с
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от -18ºС до -23ºС
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от -7ºС до -12ºС
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Центральные районы
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местами небольшой снег
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северо-западный,
западный 4-9 м/с
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от -11ºС до -32ºС
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от -5ºС до -17ºС
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Северные районы
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местами небольшой снег, снег
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западный, северо-западный
6-11 м/с, на побережье Охотского моря усиление до 15-17 м/с
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от -10ºС до -25ºС
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от -6ºС до -15ºС
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения 112
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