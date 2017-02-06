Инновационные проекты из Хабаровского края оказались лучшими на Дальнем Востоке

Сегодня в Хабаровске завершился региональный этап всероссийского конкурса Open Innovation Startup Tour. Он объединил более 400 участников с Дальнего Востока и Восточной Сибири, которые представили 89 инновационных проектов, а также посетили обширную образовательную программу от экспертов фонда «Сколково». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Победителей стартап-тура определяли по трем конкурсным направлениям – так называемым, трекам. Больше всего призовых мест завоевали хабаровские инноваторы. Так, в направлении «Информационные технологии» победу одержала разработчик системы оптимизации продаж «Хотлид» Яна Фомичева.

В биомедицинском треке победителем стал проект инновационной витаминно-минеральной добавки для кормления сельскохозяйственных животных и птиц, предложенный Центром инновационных технологий ДВ АГРО во главе с Ксенией Халимоновой.

Высокую оценку получили и краевые разработки индустриального направления. Лучшим здесь признан проект инжекционной установки для получения полимерных композиционных материалов, который представил хабаровчанин Александр Проценко.

По информации фонда «Сколково», который выступил основным организатором стартап-тура, все призеры регионального этапа награждены приглашением и бесплатным авиаперелетом на всероссийский конкурс StartupVillage. А обладатели первых мест автоматически попадут в его полуфинал, который пройдет 6-7 июня в Москве.

«Проекты хабаровских инноваторов получили высокую экспертную оценку и, несомненно, получат дальнейшее развитие. Кроме того, прошедший стартап-тур не станет для края последним, предварительные договоренности об этом уже достигнуты с фондом «Сколково», - отметил первый заместитель Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.