Суд в Хабаровском крае удовлетворил иски природоохранной прокуратуры о закрытии 18 сайтов по продаже животных, внесенных в Красную книгу, сообщает региональная прокуратура.
"На сайтах размещена информация о продаже занесенных в Красную книгу РФ даурского ежа и дальневосточной черепахи, а также таких исчезающих и редких объектов животного мира как кречет", - говорится в сообщении.
Суд признал информацию на сайтах запрещенной к распространению и ограничил доступ к этим интернет-ресурсам.
Отмечается, что на порталах также продавались электроудочки, которые запрещены для ввоза в нашу страну.
Прокуратура добавляет, что ее сотрудники займутся также и теми, кто размещал информацию на этих сайтах. "Интерфакс-Дальний Восток"
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