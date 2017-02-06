Более семи тысяч заявок на «дальневосточный гектар» подано в Хабаровском крае

С начала реализации национального проекта в Хабаровском крае подано более семи тысяч заявок. Из них около полутора тысяч поступило в регион в период с 1 февраля, когда стартовал третий этап федерального закона о «дальневосточном гектаре». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

По данным краевого министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики, география желающих получить гектар широка. Есть запросы не только от дальневосточников, интерес проявляют и жители других регионов страны.

«Только за прошедшие выходные около пятисот человек изъявили желание получить бесплатный надел земли на территории края. Регион интересен жителям центральной России, больше всего заявок поступает из Санкт-Петербурга и Москвы», - сообщил начальник отдела министерстваинвестиционной и земельно - имущественной политики края Андрей Примак.

Самыми популярными у заявителей по-прежнему остаются Хабаровский и район имени Лазо в крае. Именно на них больше всего регистрируется обращений в федеральной информационной системе https://наДальнийВосток.рф.

Напомним, что для консультирования граждан в вопросах оформления и использования «дальневосточного гектара» по поручению Губернатора в крае созданы четыре мобильные бригады. В настоящее время они посещают крупные населенные пункты всех муниципальных районов, где проводят информационные встречи с населением.

Также получить консультацию и подать заявление теперь можно в офисах многофункциональных центров. На сегодняшний день такая услуга предоставляется в 23 отделениях, а до конца февраля появится во всех структурных подразделениях МФЦ Хабаровского края.