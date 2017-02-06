Фестиваль «Хрустальная нота» стартует в Комсомольске-на-Амуре

C 6 по 10 февраля 2017 года в городе Комсомольске-на-Амуре состоится традиционный городской фестиваль вокально-хоровой, эстрадной и джазовой музыки «Хрустальная нота». Он пройдет в рамках городского фестиваля самодеятельного творчества «Комсомольск – всей душой мы в тебя влюблены!», посвященного 85-летию со дня образования города Юности.

«Хрустальная нота» - одно из центральных событий культурной жизни города Юности, он предоставляет возможность молодым дарованиям заявить о себе и своем таланте в трех конкурсах: академический вокал, эстрадный вокал и конкурс джазовой музыки. В Фестивале примут участие вокалисты и музыканты из музыкальной школы, Дворцов культуры, учреждений дополнительного образования и школ города.

Жюри конкурса представлено преподавателями по классу академического и эстрадного вокала Хабаровского колледжа искусств, директором КНОТОКа Хабаровска, а также специалистами из города Комсомольска-на-Амуре - заслуженными работниками культуры Ольгой Николаевной Курбатовой, Ольгой Георгиевной Шестериной и Верой Ивановной Усовой. Фестиваль «Хрустальная нота» - это прекрасная возможность каждому участнику проявить свою уникальность, продемонстрировать свои способности и реализовать свой творческий потенциал.

Конкурсные прослушивания по эстрадному вокалу начнутся 6 февраля в «ДК авиастроителей», 7 февраля в ДК «Алмаз» выступят участники в номинации «Академический вокал», а «Джазовая музыка» прозвучит в «ДК авиастроителей». Гала-концерт городского фестиваля хоровой, вокальной, эстрадной и джазовой музыки «Хрустальная нота» состоится 10 февраля в 18.00 в «ДК авиастроителей». ИА «Хабаровский край сегодня»