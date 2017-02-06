Краевой конкурс эстрадной песни пройдёт online в Хабаровске

В Хабаровске стартовал IV Краевой конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «ONLINE-ШОУ». До 20 февраля пройдёт первый этап соревнований. Для участия в заочном отборочном туре претенденту необходимо прислать на адрес оргкомитете фестиваля видеозапись песни свободной тематики. Жюри, в которое войдут независимые специалисты вокального жанра эстрадного направления, на основании видеозаписи оценит участника конкурса.

«Исполнители, успешно прошедшие I отборочный тур, будут приглашены к участию в финале конкурса, который состоится в Хабаровске 18 марта. Для конкурса выбран формат онлайн-шоу. Так, выступающему уже не нужно ждать окончания, а он сразу же знает свой результат. Жюри выставляет оценки, комментирует выступление, говорит над чем стоит поработать. Ведь в большинстве конкурсов нет возможности каждому узнать об этом, только в частном порядке», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью КНОТОК Елена Костюченко.

Для участия приглашаются любители эстрадных жанров в возрасте от 6 до 35 лет. Конкурс пройдет по трём номинациям: солисты, малые вокальные формы (дуэты, трио) и вокальные ансамбли (от 4 человек). Добавим, что очный этап состязаний впервые состоится на сцене краевого цирка. Обладатель Гран-при конкурса кроме памятного сувенира с символикой конкурса, получит сертификат на изготовление клипа на песню. Заявки и видеозапись принимаются по адресу: Хабаровск, ул. Фрунзе, 63, по телефону (8-4212) 31-25-29, либо по e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Подробности участия в IV Краевом конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни «ONLINE-ШОУ», а также требования к конкурсной программе и технические требования к участию в I туре можно посмотреть на сайте КНОТОК. ИА «Хабаровский край сегодня»