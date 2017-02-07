Информация городской диспетчерской службы на 7 февраля 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 7 февраля нет отключений воды и отопления. В городе не работает 81 лифт. Вчера днём на улицах Хабаровска работало 82 единицы техники предприятий благоустройства, ночью вышло 32 машины. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

За сутки с улиц города было убрано 1367 кубометров снега. На дороги было высыпано 17,2 тонны песчано-соляной смеси и реагента. С улиц эвакуировано 20 автомобилей нарушителей правил парковки.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 56 ДТП, на пульт «03» поступило 784 вызова. Сегодня утром на маршруты вышло 640 единиц общественного транспорта: 41 трамвай, 19 троллейбусов и 580 автобусов.