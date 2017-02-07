За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 10 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
На учете в ГИМС Главного управления состоит 29 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им. Лазо-9, Охотский МР-4, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский МР-1, Хабаровский МР – 3, Ульчский МР-5). За сутки открыта 1 ледовая переправа: МР им. Лазо, р.Хор, квартал 220, выдел 1 Горнинского участка лесничества. Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.
За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Работа коммунальных и дорожных служб: 06.02.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 44 ед. техники; в г. Хабаровске 879 чел. 20 ед. тех., вывезено 691м3 снега, посыпано ПСС 15,9 т.
Биолого-социальная обстановка:по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 30.01.2017 г. по 05.02.2017 г. зарегистрировано 10047 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. В целом эпидпорог по краю не превышен (- 11,3 % в сравнении с эпидпорогом). Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Хабаровском, Вяземском и Николаевском районах.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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Хабаровск
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без существенных осадков
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юго-западный 5-10 м/с
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от -18ºС до -20ºС
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от -8ºС до -10ºС
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Южные районы
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местами небольшой снег
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северо-западный, западный
5-10 м/с
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от -18ºС до -23ºС
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от -3ºС до -8ºС
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Центральные районы
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местами небольшой снег
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северо-западный, западный 4-10 м/с, на побережье Татарского пролива порывы до 12-17 м/с
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от -13ºС до -28ºС
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от -2ºС до -13ºС
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Северные районы
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небольшой снег, местами снег
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западный, северо-западный
6-11 м/с,
на побережье Охотского моря усиление до 15-17 м/с
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от -6ºС до -20ºС
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от -3ºС до -11ºС
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения 112
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