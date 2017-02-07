Оперативная информация на 7 февраля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 10 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления состоит 29 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им. Лазо-9, Охотский МР-4, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский МР-1, Хабаровский МР – 3, Ульчский МР-5). За сутки открыта 1 ледовая переправа: МР им. Лазо, р.Хор, квартал 220, выдел 1 Горнинского участка лесничества. Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.

За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: 06.02.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 44 ед. техники; в г. Хабаровске 879 чел. 20 ед. тех., вывезено 691м3 снега, посыпано ПСС 15,9 т.

Биолого-социальная обстановка:по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 30.01.2017 г. по 05.02.2017 г. зарегистрировано 10047 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. В целом эпидпорог по краю не превышен (- 11,3 % в сравнении с эпидпорогом). Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Хабаровском, Вяземском и Николаевском районах.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без существенных осадков юго-западный 5-10 м/с от -18ºС до -20ºС от -8ºС до -10ºС Южные районы местами небольшой снег северо-западный, западный 5-10 м/с от -18ºС до -23ºС от -3ºС до -8ºС Центральные районы местами небольшой снег северо-западный, западный 4-10 м/с, на побережье Татарского пролива порывы до 12-17 м/с от -13ºС до -28ºС от -2ºС до -13ºС Северные районы небольшой снег, местами снег западный, северо-западный 6-11 м/с, на побережье Охотского моря усиление до 15-17 м/с от -6ºС до -20ºС от -3ºС до -11ºС

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

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