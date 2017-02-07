В мае в Хабаровске появится еще одна школа

После капитального ремонта в строй планируют ввести второе здание школы № 27 в поселке имени Горького. Трехэтажное здание сможет разместить 560 учеников. Как рассказала начальник управления образования Хабаровска Ольга Тен, в новом здании не будут учиться малыши. Об этом РИА "27 Регион" сообщил сотрудник пресс-службы администрации г. Хабаровска Андрей Вотинов.

«Начальной школы здесь не будет. Будем размещать только старшее и среднее звено. Так как здесь хорошая вместительность – будем набирать дополнительные классы. Что касается младшего звена, то у нас очень хорошие условия для них в первом здании 27-й школы. Будем делать большой стадион на два учреждения. Они как раз им разделены», - отметила Ольга Тен.

По словам специалистов, отвечающих за ход ремонта, здание готово почти на 80%. Стоить отметить, что подрядчик выполнил колоссальный объем работы. Под реконструкцию попали все коммуникации. Дело в том, что школа была построена в 1963 году, и с тех пор все сети пришли в негодность.

«В этом здании пришлось провести комплексный капитальный ремонт. Мы уже провели новую систему водоснабжения, отопления и канализации. Закончили установку современной системы вентиляции всех помещений. Заново провели электрические сети. Сейчас занимаемся установкой слаботочных систем – это пожарная сигнализация и структурированные кабельные сети. Начинаем отделочные работы. Скоро уже выйдем на финишную прямую», - рассказал начальник отдела по ремонтам объектов отрасли управления образования Хабаровска Александр Писарев.

Сдать школу планируют в мае этого года. Новое здание станет одним из подарков ко дню Хабаровска. Специалисты уже заказали оборудование и мебель для классов. В город оно прибудет через несколько месяцев. С вводом в эксплуатацию второго здания 27-й школы в поселке имени Горького ликвидируют вторую смену для учеников – уверена Ольга Тен. А в конце этого года еще одна школа должна появиться в микрорайоне «Ореховая Сопка». Сейчас там идут работы по оборудованию фундамента здания. Ультрасовременная школа по плану примет 800 учеников.

«Мы планируем, что это будет необычная школа. В связи с тем, что на Дальнем Востоке появился космодром, то мы хотим, чтобы новое учебное заведение было связано с космонавтикой. Надеюсь, у нас это получится», - рассказала начальник управления образования Хабаровска Ольга Тен.

Возведение школы финансируется тремя бюджетами. Так, из федеральной казны на строительные работы было выделено 385 миллионов рублей, краевые власти выделили на проект 357 миллионов рублей, а доля городского бюджета превысила 247 миллионов рублей. По срокам, здание школы должны сдать в декабре этого года. 1 сентября 2018 года учреждение откроет свои двери для учеников.