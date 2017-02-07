Качество воздуха в Хабаровском крае улучшилось за последние 10 лет

Качество атмосферного воздуха в Хабаровском крае стало лучше за последние годы, города региона вышли из списка городов с наибольшим уровнем загрязнения, сообщил журналистам замминистра природных ресурсов края Виктор Бардюк.

"Это связано с переводом на газ, на более экологичные виды топлива, объектов энергетики, а также с установкой газоочистного оборудования на крупнейших предприятиях края. Все это позволило за последние десять лет на 15% снизить уровень выбросов в атмосферу", - сказал В.Бардюк.

Он уточнил, что в настоящее время в регионе выбрасывается порядка 110 тыс. тонн загрязняющих веществ в год, ранее - 150 тыс. тонн. 50% выбросов идут от крупных предприятий Хабаровского края, еще столько же - от автомобилей. Показатели загрязнения воздуха транспортом, отметил В.Бардюк, постепенно снижаются за счет улучшений в конструкциях двигателей и в характеристиках топлива.

"Также будет продолжена работа по переводу на газ. Продолжится и модернизация ванинского порта, направленная на улучшение качества атмосферного воздуха", - сказал В.Бардюк.

Как сообщил журналистам председатель комитета по охране окружающей среды Алексей Сабитов, меры по снижению количества вредных веществ в регионе в 2017 году будут применяться на нескольких предприятиях края. Так, на хабаровской ТЭЦ-1 (входит в АО "ДГК") переведут на газ один из котлоагрегатов, что на 15% снизит количество выбросов от всей теплоэлектроцентрали. На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А.Гагарина введут новые установки по очистке газа, подобные мероприятия запланированы и на других предприятиях.

В Хабаровском крае, в год экологии в России, запланировано более 60 экологических мероприятий в сфере образования, защиты лесов и сохранения животного мира, охраны атмосферного воздуха и воды в реках, переработки отходов. В течение 2017 года в регионе планируется создание пяти новых особо охраняемых природных территорий краевого значения. "Интерфакс-Дальний Восток"