План основных мероприятий города Хабаровска на 8 февраля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 8 февраля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

8 февраля

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Центральный район. Районный этап военно-спортивной игры «Патриот». Школа № 30, ул. Дзержинского, 3. 13.00. Информация по тел. 40-89-16. Чиркова Ольга Петровна.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Центральный район. Совещание с участием представителя регионального оператора по капитальному ремонту по вопросу ремонта лифтового оборудования с представителями УК и ТСЖ. Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 15.00. Информация по тел. 32-79-82. Корель Юлия Владиславовна.

Железнодорожный район. Районный этап городской комбинированной игры «Патриот» среди 7-8 классов. Школа № 27, ул. Воровского, 25б. 15.00. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам благоустройства. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 16.00. Информация по тел. 79-07-12. Дергачев Сергей Данилович.

Краснофлотский район. Районный этап городской комбинированной игры «Патриот» среди 7-8 классов. Хабаровский автодорожный техникум, ул. Тихоокеанская, 169. 14.00. Информация по тел. 79-07-42. Инкин Николай Петрович.