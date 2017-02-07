Первые поставки топлива в рамках «северного завоза» в Хабаровском крае, начнутся в мае

В Хабаровском крае началась подготовка к «северному завозу». В министерстве ЖКХ региона подсчитали объемы топлива, которые потребуется завезти территориям с ограниченными сроками навигации. В этом году таким районам доставят примерно 20 тысяч тонн угля и 25,6 тысяч тонн нефтепродуктов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В министерстве напомнили, что энергоресурсы, которые еще только предстоит закупить, будут отправлены в Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский, Нанайский, Николаевский, имени Полины Осипенко и Ульчский районы. В настоящее время оператор централизованных поставок ООО «Межрайтопливо» приступил к отбору поставщиков, перевальщиков, а также перевозчиков угля, дизельного топлива и моторного масла. Если конкурсные процедуры пройдут в установленные сроки, то первые поставки начнутся уже в мае.

«Окончательное количество ресурсов будет еще корректироваться, - пояснили в министерстве ЖКХ края. – После завершения отопительного периода в районах проведут инвентаризацию остатков. Их учтут при определении фактической потребности. Стоимость «северного завоза» станет известна позже, как только определятся поставщики».

Завершить завоз топлива в северные районы планируется до 15 октября.