За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 14 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
На учете в ГИМС Главного управления состоит 29 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им. Лазо-9, Охотский МР-4, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский МР-1, Хабаровский МР – 3, Ульчский МР-5). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.
За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Работа коммунальных и дорожных служб: 07.02.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 51 ед. техники; в г. Хабаровске 1922 чел. 97 ед. тех., вывезено 724м3 снега, посыпано ПСС 9,9 т.
Биолого-социальная обстановка:по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 30.01.2017 г. по 05.02.2017 г. зарегистрировано 10047 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. В целом эпидпорог по краю не превышен (- 11,3 % в сравнении с эпидпорогом). Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Хабаровском, Вяземском и Николаевском районах.
|
Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
|
Хабаровск
|
возможен небольшой снег
|
юго-западный 5-10 м/с
|
от -18ºС до -20ºС
|
от -8ºС до -10ºС
|
Южные районы
|
местами небольшой снег
|
северо-западный, западный
|
от -15ºС до -21ºС
|
от -5ºС до -10ºС
|
Центральные районы
|
местами небольшой снег
|юго-западный, северо-западный
6-11 м/с, на побережье Татарского
пролива порывы до 12-17 м/с
|
от -8ºС до -28ºС
|
от -1ºС до -17ºС
|
Северные районы
|
снег, местами сильный снег,
|западный, северо-западный 6-15
м/с
|
от -5ºС до -16ºС
|
от -3ºС до -13ºС
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения 112
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