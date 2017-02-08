Всероссийский форум «Дни самбо на Дальнем Востоке» пройдёт в Хабаровске

24 февраля в Хабаровске пройдет Всероссийский форум «Дни самбо на Дальнем Востоке». Его участниками станут представители федеральной и краевой власти, всероссийских и региональных организаций самбо, специалисты в области единоборств. Ожидается также приезд заместителя секретаря Совета безопасности России, руководителя рабочей группы по развитию самбо Рашида Нургалиева.

Во время встречи в формате круглых столов и пленарного заседания планируется обсудить вопросы развития боевого искусства на Дальнем Востоке, его роль в патриотическом воспитании молодежи, внедрение Всероссийского проекта «Самбо в школу» и пр.

«Мероприятие подобного масштаба придаст новый импульс развитию этого вида спорта в Хабаровском крае. Лучшие российские специалисты поделятся своим уникальным опытом и дадут методические рекомендации. Это позволит улучшить прежние и приобрести новые навыки нашим тренерам и спортсменам, а значит стать еще сильнее, выступая за наш регион», - отметил министр физической культуры и спорта Николай Чупров.

Он также добавил, что в нашем регионе уделяется серьезное внимание развитию боевых искусств. Так, Хабаровский край неоднократно принимал турниры самого высокого уровня, а спортсмены побеждали и занимали призовые места на всероссийских и мировых соревнованиях. Одними из последних крупных турниров, проведенных на территории края, стали Чемпионат мира по киокусинкай и Чемпионаты России по дзюдо, боксу, самбо.

Местом проведения мероприятия определен краевой центр образования. Ожидается, что во время Форума на стадионе имени В.И. Ленина состоится

торжественная церемония закладки капсулы в основание будущего «Дворца единоборств «Самбо».

Форум проводится в рамках реализации решений Совета по спорту при Президенте Российской Федерации, который состоялся в конце 2016 года. Цель этой масштабной акции – оказать поддержку видам спорта, касающимся самообороны без оружия. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.