Учения ПВО с комплексами С-300 успешно прошли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае успешно завершились учения с зенитно-ракетными подразделениями ВВС и ПВО Восточного военного округа. Расчеты систем С-300 совершили марш-бросок в район проведения условных пусков, во время движения колонн подразделения боевого охранения отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

- По прибытию в заданный район расчеты комплексов С-300 развернули пусковые установки, выполнили поиск, опознавание, сопровождение и уничтожение воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника, - рассказал начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев. Во время совершения марш-броска колонну боевой техники с воздуха прикрывали расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Элерон-3», обеспечивая разведку маршрута.

Как подчеркнул полковник Гордеев, в ходе учений военнослужащие подразделений зенитно-ракетных войск и комплексов БПЛА впервые отработали практику применения своих навыков в динамике боя и при совершении маршей. В тренировках приняли участие около 200 военнослужащих и до 30 единиц автомобильной и специальной техники, а также 2 комплекса БПЛА «Элерон-3». ИА «Хабаровский край сегодня»