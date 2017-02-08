Хабаровский край получит около двух млн. рублей на обустройство парков

Правительство РФ выделило 500 млн рублей на обустройство городских парков в небольших населенных пунктах. Хабаровский край получит на эти цели более 1,8 млн рублей. Как сообщила краевой депутат, заместитель Секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности Наталия Пудовкина, средства выделяются в рамках реализации проекта «Парки малых городов».

«Субсидии на поддержку и обустройство мест массового отдыха людей – городских парков будут распределяться среди малых городов, где проживает менее 250 тыс человек», - рассказала Пудовкина. Деньги будут выделены региону на условиях софинансирования 76%. В соответствии с постановлением правительства РФ, парки, на благоустройство которых будут выделены денежные средства, должны определиться в ходе общественных обсуждений до 1 июня 2017 года. todaykhv.ru