Заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе ниже эпидпорога на 11,3%

По информации министерства здравоохранения края ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в регионе остается стабильной. За минувшую неделю за медицинской помощью обратились чуть более 10 тысяч человек. В целом по краю заболеваемость ниже эпидемического порога на 11,3%.

"Больше всего случаев ОРВИ зарегистрировано на территории Хабаровского, Вяземского и Николаевского районов. С начала эпидемического подъема в регионе лабораторно подтвержден 171 случай заболевания населения гриппом А/H3N2/", - отметила консультант отдела министерства здравоохранения края Наталья Сатарова.

Напомним, в медицинских, социальных и образовательных учреждениях края продолжают действовать меры эпидемического характера. Так, поддерживается оптимальный температурный режим, проводится регулярное проветривание, влажная уборка помещений, вводятся карантинные мероприятия. Обеспечена готовность медицинских организаций края к возможному подъему заболеваемости, создан запас лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств

В образовательных и дошкольных учреждениях проводится процедура так называемых «утренних фильтров» для детей и сотрудников, организована своевременная изоляция заболевших.