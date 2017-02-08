В ФГБУ «Заповедное Приамурье» состоялась встреча директора Владимира Андронова и руководителя филиала «Анюйский» Степана Кириллина с президентом шведского холдинга «Тигрус» Хенриком Винтером и координатором природоохранных проектов «Тигрус» Виктором Никифоровым.
Итогом встречи стало соглашение, согласно которому шведский ресторатор в ближайшие три года продолжит сотрудничество с национальным парком «Анюйский», который входит в состав «Заповедного Приамурья».
- Главным приоритетом в работе будет поддержка организации подкормки копытных животных, которые являются кормом для полосатых хищников. Также шведы планируют выделять средства на приобретение запчастей и горючего для снегоходной техники, и снаряжения для инспекторов, - уточнил директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов.
Накануне встречи в Хабаровске иностранные гости побывали в Троицком, где осмотрели визит-центр и посетили действующие подкормочные площадки нацпарка, причем не с пустыми руками, а с мешками овса. Шведский предприниматель с 2015 года выделяет средства на поддержание популяции самой северной в мире группировки тигров. На это направлен специальный «Tigrus Project», в рамках которого ежемесячно собираются «тигриные средства» и направляются в НП «Анюйский». ИА «Хабаровский край сегодня»
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