Хабаровчане смогут купить жильё в рассрочку

На сегодняшний день в дальневосточной столице не могут найти себе хозяев более восьми сотен квартир в новостройках в разных районах города. Чтобы реализовать построенное жилье, один из муниципальных застройщиков идет на небывалые до сих пор меры и готов продать хабаровчанам квартиры в рассрочку под процент ниже ипотечного, который составляет сейчас в среднем 12% годовых.

Об этом рассказал директор хабаровского ООО «Фонд жилищного строительства» Алексей Савин. «У нас есть ряд непроданных разноплановых квартир в уже построенных домах: 24 – в многоэтажном доме на улице Ясной по цене от 53 до 55 тысяч рублей за квадратный метр и 6 квартир – в доме на улице Трехгорной от 57 до 60 тысяч за «квадрат». В связи с этим со следующей недели мы решили запустить такую необычную акцию и уже приступили к подготовке необходимых документов. Будем реализовывать квартиры с долгосрочной арендой, то есть: предоставляем жилье дольщикам сразу, но на условиях оплаты с некоторой рассрочкой. Ее длительность будем оговаривать индивидуально для каждого случая – так же, как и сетку платежей.

Предположительный максимальный период рассрочки оплаты – до пяти лет (но можно рассчитаться и в более короткие сроки – все зависит от финансовой состоятельности покупателя). В первый год владелец будет выплачивать индексацию – порядка 3% в квартал, а в последующие годы платежи будут выглядеть, как ипотечный кредит, но по сниженной процентной ставке в 8-10%. Таким образом, человек сразу получает квартиру, делает в ней ремонт, заселяется и живет, выплачивая стоимость жилья согласно графику. Если по каким-либо причинам покупатель не выплатит оговоренную сумму в установленный срок, договором на этот случай будут предусмотрены штрафные санкции вплоть до расторжения соглашения», - сообщил Савин.

Он подчеркнул, что такой способ продажи жилья в Хабаровске еще никем не применялся: «Пока это – пробный шар. Но, если наша схема окажется эффективной и понравится жителям города, будем практиковать ее дальше». По словам Савина, ситуацию на строительном рынке Хабаровска благополучной не назовешь: продажи квартир (особенно в новостройках) - стоят, как и в 2016 году, и дольщики по-прежнему не спешат вкладывать свои кровные в строительство жилья в надежде, что стоимость квадратного метра снизится.

По мнению Савина, чаяния потенциальных владельцев отдельных благоустроенных апартаментов сбудутся вряд ли. Даже если застройщики не будут поднимать свои собственные расценки, из-за постоянного удорожания строительных материалов, повышения тарифов и стоимости подключения новых объектов к коммуникациям и общегородским сетям цена за «квадраты» не только не опустится, а, напротив, будет расти и сможет составить в текущем году до 90 тысяч рублей (в зависимости от района города и класса постройки).

Те, кто заинтересовался недвижимостью в рассрочку и хочет подробнее узнать об акции, могут обратиться в отдел продаж ООО «Фонд жилищного строительства», расположенный в краевом центре по адресу: ул. Шеронова, 8, корпус 2 или получить справки по телефону (4212) 41-34-00. Об этом РИА "27 Регион" сообщил сотрудник пресс-службы администрации г. Хабаровска Анна Чак.