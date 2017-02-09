Информация городской диспетчерской службы на 9 февраля 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 9 февраля нет отключений воды и отопления. В городе не работает 84 лифта. Вчера днём на улицах Хабаровска работало 89 единиц техники предприятий благоустройства, ночью вышло 37 машин. За сутки с улиц города было убрано 1387 кубометров снега. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На дороги было высыпано 249,7 тонны песчано-соляной смеси и реагента. С улиц эвакуирован 31 автомобиль нарушителей правил парковки.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 34 ДТП, зафиксировано 5 возгораний, на пульт «03» поступил 765 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 656 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбуса и 593 автобуса.