В очередной раз в Хабаровске пройдёт конкурс среди представителей рабочих специальностей «Лучший по профессии»

Он проводится ежегодно с целью повышения престижа рабочих профессий и привлечения новых кадров в производственную сферу. Конкурс среди столяров стартует 1 апреля, токари посоревнуются в мастерстве 8 апреля, сварщики будут биться за победу 15 апреля, а завершится состязание выступлением электриков 22 апреля. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Конкурс состоит из двух этапов. Первый из них – теоретическая часть, которая проводится в виде тестирования по таким дисциплинам, как технология производства работ; устройство и технические характеристики используемых приборов и оборудования; чтение чертежей, эскизов и схем; правила техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной безопасности.

Во время второго этапа участники в течение определенного времени выполнят практическую работу, при этом жюри будет оценивать качество работы, выполнение или перевыполнение установленной нормы времени; правильную организацию труда и рабочего места; соблюдение норм и правил техники безопасности. Уровень сложности практических работ и теоретических знаний должен соответствовать третьему-четвертому разрядам специальностей.

По итогам соревнования определят победителей в трех возрастных группах: до 20 лет (в нее преимущественно входят учащиеся профессиональных учреждений образования), с 20 до 28 лет и с 28 лет и старше. Накануне Дня города лучшие по профессии получат дипломы мэра города и денежные призы. Заявки на участие в городском конкурсе принимаются до 1 марта по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, каб. 235, управление промышленности и связи администрации города.