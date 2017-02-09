Оперативная информация на 9 февраля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 3 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления состоит 30 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им. Лазо-9, Охотский МР-4, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский МР-1, Хабаровский МР – 3, Ульчский МР-5). За сутки открылась 1 ледовая переправа: Ульчский МР переправа через р. Амур, с Киселевка - с. Цимермановка. Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.

За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: 08.02.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 64 ед. техники; в г. Хабаровске 1072 чел. 94 ед. тех., вывезено 783 м3 снега, посыпано ПСС 5 т.

Биолого-социальная обстановка:по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 30.01.2017 г. по 05.02.2017 г. зарегистрировано 10047 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. В целом эпидпорог по краю не превышен (- 11,3 % в сравнении с эпидпорогом). Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Хабаровском, Вяземском и Николаевском районах.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск возможен небольшой снег юго-западный, северный 3-9 м/с от -19ºС до -21ºС от -9ºС до -11ºС Южные районы местами небольшой снег северо-западный 8-13 м/с от -17ºС до -22ºС от -4ºС до -11ºС Центральные районы местами небольшой снег (Комсомольский, Солнечный р-ны – небольшой снег, местами снег, метель, Верхнебуреинский р-н – преимущественно без осадков) северо-западный, северный 5-13 м/с от -6ºС до -26ºС от -3ºС до -13ºС Северные районы снег, метель (Охотский р-н – преимущественно без осадков), северо-западный, северный 5-14 м/с от -6ºС до -17ºС от -3ºС до -13ºС

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

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