Хабаровчанин получил 300 тыс рублей за травму на производстве

Строительные работы в торговом центре «ЭВР» стоили хабаровчанину здоровья. Во время работ мужчина получил травму, которая стала причиной инвалидности, сообщает прокуратура края. Чтобы добиться возмещения от работодателя, мужчине пришлось идти в суд.

Зарегистрировав иск 22 декабря, положительный вердикт пострадавший получил полтора месяца спустя. Несмотря на то, что ответчик не признал иск, пострадавший работник получил компенсацию морального вреда в размере 300 тыс рублей. ИА «Хабаровский край сегодня»