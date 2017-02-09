«Дорожные карты» по целевым моделям улучшения инвестклимата в Хабаровском крае утвердят к 21 февраля

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел заседание Проектного офиса по улучшению инвестиционного и делового климата. На совещании представители краевых и федеральных структур, бизнесмены, общественники обсудили «дорожные карты» по целевым моделям улучшения инвестиционного климата. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Вячеслав Шпорт подчеркнул, что в крае, как и по всей стране, разворачивается масштабная реформа управления деловым климатом. Все органы власти внедряют программный подход, а показатели эффективности работы становятся конкретными и измеримыми.

«Целевые модели – это документы, где четко прописан план действий и результаты, которые необходимо достигнуть по каждому направлению. Эти показатели не обсуждаются, а выполняются. Для их достижения должна работать вся управленческая команда – и федеральные, и краевые ведомства, и муниципалитеты, и энергетические компании. При этом оценивать результаты этой деятельности будут предприниматели», - подчеркнул глава региона.

Подробнее о целевых моделях, которые накануне были утверждены распоряжением Правительства РФ, рассказала директор представительства АСИ в ДФО Ольга Курилова. Особое внимание она обратила на проблемные точки, которые есть в этой работе у дальневосточных регионов. Одно из ключевых затруднений – межведомственное взаимодействие и перевод услуг для бизнеса в электронный вид. Пока эти процессы лучше налажены в западных регионах страны. Также она подчеркнула, что максимальные усилия органам власти надо приложить к реализации «дорожной карты» по получению разрешения на строительство и регистрации прав собственности на имущество.

В ходе совещания были подведены итоги экспертизы проектов «дорожных карт» по целевым моделям. Эта работа велась в Правительстве края с конца прошлого года. Представители органов власти и предпринимательского сообщества детально проанализировали все этапы и мероприятия «дорожных карт» и дали свою оценку. Свои предложения на заседании Проектного офиса представили инвесторы и руководители бизнес-объединений. Они предложили несколько механизмов, связанных с выполнением показателей целевых моделей по патентной системе налогообложения, устранению избыточных процедур в строительстве, настройке обратной связи с инвесторами и тд.

Вячеслав Шпорт поручил доработать «дорожные карты» до 13 февраля и окончательно утвердить эти документы к 21 февраля.

Далее, как отметил заместитель Председателя Правительства края - министр экономического развития края Виктор Калашников, по каждой целевой модели будут созданы региональные рабочие группы. Аналогичные команды сформируют и на федеральном уровне. Вместе они займутся реализацией «дорожных карт» и контролем за их исполнением.

Губернатор подчеркнул, что проводить эту работу невозможно без методической помощи экспертов АСИ. Поэтому глава региона обратился к руководителю Агентства стратегических инициатив Андрею Никитину с предложением провести в ближайшее время в Хабаровске семинары по реализации целевых моделей.