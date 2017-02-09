Французская Legrand планирует разместить в ТОР "Хабаровск" сборочное производство

Группа компаний Legrand (Франция) намерена разметить на площадке "Ракитное" в ТОР "Хабаровск" сборочное производство электроники. Об этом в четверг сообщили в Агентстве инвестиций и развития Хабаровского края.

"Наша компания заинтересована в размещении производства кабеленесущих систем, шинопроводов, шкафной продукции, холодильного оборудования, а также уличных светильников на территории Дальнего Востока и в ТОР Хабаровского края", - сказал генеральный директор группы Legrand в России Алексис Конан на рабочей встрече с представителями агентства.

По его словам, Legrand планирует разместить сборочное производство электроники на площадке "Ракитное" в ТОР "Хабаровск". Продукция компании представлена на дальневосточном рынке, а в Хабаровске работает ее представительство. По оценке Конана, спрос на продукцию компании на Дальнем Востоке России и азиатском рынке растет и это будет способствовать эффективной реализации проекта на территории края.

Первый заместитель председателя правительства региона по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка поручил оказать содействие в решении возникающих у инициатора инвестиционного проекта организационных и правовых вопросов. "Сопровождением инвестиционного проекта группы компании Legrand займется краевое агентство инвестиций, которое будет оказывать всю необходимую консультационную и организационную поддержку в реализации проекта и размещении его в ТОР", - сказал собеседник ТАСС в Агентстве инвестиций и развития.

Группа Legrand специализируется на электрических и информационных системах зданий. Занимает 19% мирового рынка установочного электрооборудования и 15% рынка кабель-каналов. Производит на своих предприятиях около 215 тысяч наименований продукции и владеет более 4,5 тысяч патентов на изобретения. Торговый оборот компании за год составляет порядка €4,5 млрд. Legrand объединяет свыше 36 тысяч сотрудников, работающих более чем в 80 странах мира. ТАСС Сергей Мингазов