Экопатрули будут фиксировать нарушения природоохранного законодательства в Хабаровском крае

Общественные организации края намерены активно участвовать в мероприятиях Года экологии. Их представители будут выявлять нарушения природоохранного законодательства и передавать необходимые материалы в надзорные органы. Особое внимание уделят предприятиям, которые вместо утилизации отходов занимаются их сжиганием. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

"Экопатрули повлияют на улучшение экологической ситуации в регионе. Задачей общественников станет своевременное выявление и фиксация правонарушений природоохранного законодательства, что значительно облегчит дальнейшую работу инспекторов, - отметил председатель краевого отделения общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" Владимир Сидоров.

Он также добавил, что общественные организации примут активное участие в экопросвещении и обучении населения края. Их роль возрастет и в проведении экологического мониторинга в регионе, а также в реализации проектов "Чистые берега Амура", "Сохраним лес живым" и др. Также по итогам года будет выпущена "Экологическая карта", куда нанесут проблемные и очищенные от свалок и мусора территории.

Как отмечают в министерстве природных ресурсов, в этом направлении в последние годы в крае многое изменилось в сторону улучшения. Так, благодаря переводу на газ объектов энергетики, удалось сократить вредные выбросы в атмосферу почти на 15%.

"В настоящее время в атмосферу попадает порядка 110 тыс. тонн загрязняющих веществ в год, ранее - 150 тыс. тонн. 50% выбросов идут от крупных предприятий Хабаровского края, еще столько же - от автомобилей. Показатели загрязнения воздуха транспортом постепенно снижаются за счет улучшений в конструкциях двигателей и в характеристиках топлива", - отметил заместитель министра природных ресурсов края Виктор Бардюк.

Напомним, старт Года экологии в регионе был дан в январе открытием фотовыставки "Заповедная Россия – 100 лет". Одним из крупных мероприятий станет проект «Заповедная волна», охватывающий 22 особо охраняемые территории Дальнего Востока. Всего в 2017 на территории Хабаровского края планируется провести более 60 крупных мероприятий регионального и федерального уровней, направленных на защиту окружающей среды, экологическое образование и просвещение граждан.