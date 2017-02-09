ГИБДД Хабаровского края ввела временное ограничение движения автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки в направлении Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Как сообщили в пресс-службе ведомства это вызвано неблагоприятными погодными условиями.
- В Комсомольском районе сильный снег и метель, недостаточные условия видимости на проезжей части, при которых движение сопряжено с реальной угрозой жизни и здоровью граждан, - отметила сотрудник хабаровского ГИБДД Татьяна Баталова.
Данное ограничение будет действовать до момента устранения последствий неблагоприятных погодных условий. Напомним, в настоящее время отрезанным от мира остается Николаевск-на-Амуре. Из-за большого количества снега машины не могут выйти в села Маго, Красное, Чля, Чныррах. В городе движение общественного транспорта возобновлено. ИА «Хабаровский край сегодня»
Последние новости
Предыдущие новости
- Французская Legrand планирует разместить в ТОР "Хабаровск" сборочное производство - 09/02/2017 02:30
- «Дорожные карты» по целевым моделям улучшения инвестклимата в Хабаровском крае утвердят к 21 февраля - 09/02/2017 01:47
- Хабаровчанин получил 300 тыс рублей за травму на производстве - 09/02/2017 00:44
- Оперативная информация на 9 февраля 2017 года от администрации Хабаровского края - 08/02/2017 23:22
- В очередной раз в Хабаровске пройдёт конкурс среди представителей рабочих специальностей «Лучший по профессии» - 08/02/2017 22:40