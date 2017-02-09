ГИБДД закрыла трассу Хабаровск – Комсомольск для пассажирских автобусов

ГИБДД Хабаровского края ввела временное ограничение движения автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки в направлении Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Как сообщили в пресс-службе ведомства это вызвано неблагоприятными погодными условиями.

- В Комсомольском районе сильный снег и метель, недостаточные условия видимости на проезжей части, при которых движение сопряжено с реальной угрозой жизни и здоровью граждан, - отметила сотрудник хабаровского ГИБДД Татьяна Баталова.

Данное ограничение будет действовать до момента устранения последствий неблагоприятных погодных условий. Напомним, в настоящее время отрезанным от мира остается Николаевск-на-Амуре. Из-за большого количества снега машины не могут выйти в села Маго, Красное, Чля, Чныррах. В городе движение общественного транспорта возобновлено. ИА «Хабаровский край сегодня»