В рамках реализации федеральной программы переселения соотечественников в течение 2016 года в Хабаровский край переехали 1962 человека. Все они до недавнего времени были жителями бывших союзных республик. Большая часть сограждан перебралась в регион из Украины, Армении и Таджикистана. Сегодня они проживают в 15 районах края.
"Участникам программы и их семьям помогают освоиться на новом месте. Также в случае необходимости предоставляют временное жилье, пока человек подыскивает подходящую работу и решает вопрос с квартирой. Так, в прошлом году места для проживания в центре временного размещения были предоставлены 530 переселенцам", - отметил председатель комитета по труду и занятости населения края Андрей Сухоруков.
Он также добавил, что для участников программы проводятся консультации специалистов центров занятости населения по вопросам трудоустройства. Благодаря этой работе, в 2016 году удалось трудоустроить более 230 человек. Всего в организациях края были трудоустроены 1310 соотечественников, переселившихся в рамках программы, еще 42 человека смогли открыть собственный бизнес в регионе.
С 2007 года в регион в рамках программы прибыли 9 038 человек. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Последние новости
Предыдущие новости
- ГИБДД закрыла трассу Хабаровск – Комсомольск для пассажирских автобусов - 09/02/2017 04:22
- Экопатрули будут фиксировать нарушения природоохранного законодательства в Хабаровском крае - 09/02/2017 03:45
- Французская Legrand планирует разместить в ТОР "Хабаровск" сборочное производство - 09/02/2017 02:30
- «Дорожные карты» по целевым моделям улучшения инвестклимата в Хабаровском крае утвердят к 21 февраля - 09/02/2017 01:47
- Хабаровчанин получил 300 тыс рублей за травму на производстве - 09/02/2017 00:44