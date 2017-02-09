11 февраля пройдут соревнования по лыжным гонкам в рамках 2-й открытой комплексной спартакиады среди трудовых коллективов города Хабаровска. Спартакиада проводится с целью привлечения трудящихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Участие в ней принимают команды предприятий, учреждений и организаций города разных форм собственности. Спортсмены соревнуются в восьми видах спорта, по итогам выступлений коллективов определяется команда-победитель и призеры в комплексном зачете.
Открытие соревнований по лыжным гонкам состоится 11 февраля в 10.45 на учебно-тренировочной базе Дальневосточной академии физкультуры и спорта в с. Ильинка. В забеге примут участие 13 команд. Мужчины будут состязаться на дистанции 3 км, женщинам предстоит преодолеть дистанцию в 2 км.
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