Соревнования по лыжным гонкам пройдут в Хабаровске

11 февраля пройдут соревнования по лыжным гонкам в рамках 2-й открытой комплексной спартакиады среди трудовых коллективов города Хабаровска. Спартакиада проводится с целью привлечения трудящихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Участие в ней принимают команды предприятий, учреждений и организаций города разных форм собственности. Спортсмены соревнуются в восьми видах спорта, по итогам выступлений коллективов определяется команда-победитель и призеры в комплексном зачете.

Открытие соревнований по лыжным гонкам состоится 11 февраля в 10.45 на учебно-тренировочной базе Дальневосточной академии физкультуры и спорта в с. Ильинка. В забеге примут участие 13 команд. Мужчины будут состязаться на дистанции 3 км, женщинам предстоит преодолеть дистанцию в 2 км.