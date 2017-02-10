Министерство образования и науки края вышло на первое место в рейтинге общественных советов

В Хабаровском крае подвели итоги работы общественных советов при органах власти за 2016 год. Лучшие показатели продемонстрировало министерство образования и науки края. Второе и третье место заняли советы при министерствах промышленности и транспорта, строительства региона. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщили в управлении реализации общественных проектов Губернатора и Правительства края, при составлении анализа учитывалось качество взаимодействия с органами власти и институтами гражданского общества, проведение мероприятий общественного контроля, информационное сопровождение работы.

По сравнению с 2015 годом, экспертные площадки стали более востребованы. Это подтверждает и рост общего количества заседаний с 96 до 216, по итогам которых органам власти было дано 317 рекомендаций. На площадках поднимались вопросы развития различных отраслей края, участники также обсуждали и вносили предложения в проекты Стратегии социально-экономического развития Хабаровского края до 2030 года, региональной «Народной программы».

Как отметил начальник управления Денис Митрофанов, результаты рейтинга свидетельствуют по повышении эффективности работы советов, которые становятся все более значимыми площадками для диалога власти и общества.

«Результаты рейтинга показывают, что в течение года органами исполнительной власти проводится большая работа с общественными советами. Благодаря этому выросли все оцениваемые нами показатели и можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день на всех площадках организована конструктивная работа экспертов, которые показывают хорошие результаты. Более того, сформировалась лидирующая группа структурных подразделений, которые имеют в своей повестке наиболее острые вопросы, привлекающих особое внимание граждан и средств массовой информации», - отметил Денис Митрофанов.

Планируется, что очередное заседание семинара, на котором будут подведены итоги и определены дальнейшие направления работы, состоится под председательством Губернатора края Вячеслава Шпорта в апреле этого года.

Напомним, что проанализировать эффективность работы советов и выработать предложения поручил Президент РФ Владимир Путин. К этой работе в стране подключились различные институты гражданского общества. В состав совета при органе исполнительной власти региона может войти любой житель края, кроме госслужащих. Для этого необходимо направить письменное заявление, либо принести его лично. Кандидатуру также может выдвинуть предприятие или общественная организация. Срок полномочий – два года. После этого запускается процедура формирования нового состава.

Полный вариант рейтинга доступен на сайте управления.