За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
На учете в ГИМС Главного управления состоит 30 ледовых переправ (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-1, МР им. Лазо-9, Охотский МР-4, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский МР-1, Хабаровский МР – 3, Ульчский МР-5). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.
За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Работа коммунальных и дорожных служб: 09.02.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 132 ед. техники; в г. Хабаровске 3020 чел. 155 ед. тех., вывезено 694 м3 снега, посыпано ПСС 189,5 т.
Биолого-социальная обстановка:по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 30.01.2017 г. по 05.02.2017 г. зарегистрировано 10047 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. В целом эпидпорог по краю не превышен (- 11,3 % в сравнении с эпидпорогом). Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Хабаровском, Вяземском и Николаевском районах.
|
Административные районы
|
Осадки
|
Ветер
|
Температура
|
ночью
|
днем
|
Хабаровск
|
снег, на дорогах
|
северный 3-10 м/с
|
от -12ºС до -14ºС
|
от -5ºС до -7ºС
|
Южные районы
|
небольшой снег, снег
|
западный, северо-западный 6-11 м/с
|
от -12ºС до -17ºС
|
от 0ºС до -5ºС
|
Центральные районы
|
местами снег, метель
|
северный, северо-западный 4-15 м/с
|
от -5ºС до -20ºС
|
от 0ºС до -10ºС
|
Северные районы
|
местами небольшой снег, снег,
|
северо-западный 6-15 м/с
|
от -7ºС до -20ºС
|
от -2ºС до -12ºС
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения 112
Предыдущие новости
- Министерство образования и науки края вышло на первое место в рейтинге общественных советов - 09/02/2017 22:41
- Информация городской диспетчерской службы на 10 февраля 2017 года - 09/02/2017 21:55
- Соревнования по лыжным гонкам пройдут в Хабаровске - 09/02/2017 07:55
- План основных мероприятий города Хабаровска на 10 февраля - 09/02/2017 06:44
- 276 объектов сферы ЖКХ в Хабаровском крае передали в концессию - 09/02/2017 05:46