Специалисты АО "Дальгеофизика" (Хабаровск, входит в государственный холдинг "Росгеология") в новом полевом сезоне проведут завершающие исследования на северо-западном фланге Херпучинского рудно-россыпного узла в районе имени Полины Осипенко Хабаровского края, сообщает пресс-служба компании.
"Сезон начнется с проходки горных выработок на перспективных для заверки аномалиях на двух участках - Тамагинский и Неваглинский (общая площадь 6 кв. км - ИФ). На этой территории ожидается выявление промышленного содержания золота", - говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что в пределах Херпучинского рудно-россыпного узла хабаровские геологи изучают площадь в 150 кв. км. Работы на участке были начаты в 2015 году и проводятся в рамках трехлетнего государственного контракта. "Интерфакс-Дальний Восток"
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