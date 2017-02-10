Росгеология завершит поиски рудного золота в центральной части Хабаровского края в 2017г

Специалисты АО "Дальгеофизика" (Хабаровск, входит в государственный холдинг "Росгеология") в новом полевом сезоне проведут завершающие исследования на северо-западном фланге Херпучинского рудно-россыпного узла в районе имени Полины Осипенко Хабаровского края, сообщает пресс-служба компании.

"Сезон начнется с проходки горных выработок на перспективных для заверки аномалиях на двух участках - Тамагинский и Неваглинский (общая площадь 6 кв. км - ИФ). На этой территории ожидается выявление промышленного содержания золота", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что в пределах Херпучинского рудно-россыпного узла хабаровские геологи изучают площадь в 150 кв. км. Работы на участке были начаты в 2015 году и проводятся в рамках трехлетнего государственного контракта. "Интерфакс-Дальний Восток"