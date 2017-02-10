Полиция Хабаровска определила самые воруемые автомобили

Полиция Хабаровска отмечает снижение числа краж и угонов автомобилей, при этом число преступлений с 2013 года снизилось более чем вдвое. Полиция разделяет понятия «угон» и «кража» - первое правонарушение в основном касается бюджетных моделей старых годов выпуска отечественного и иностранного производства. Второе – незаконное завладение транспортным средством с целью дальнейшего распоряжения автомобилем.

- При угонах в основном орудуют заточенными отвертками, механическими отмычками и другим слесарным инструментом, - рассказал начальник УМВД России по Хабаровску полковник полиции Александр Прохорец. - При кражах, когда похищаются более дорогостоящие машины, в ход идут уже электронные устройства: сканеры, программаторы и прочие, автомобили премиум-класса воруют с помощью оборудования, стоимость которого может доходить до миллиона рублей – злоумышленники считывают сигнал от брелка к охранному комплексу.

Полиция отмечает, что в последние годы наметилась устойчивая тенденция к снижению краж и угонов машин: если в 2013 это были 591 и 277 случаев, то постепенно цифры уменьшились до 220 и 155 в 2016 году. Растет и число раскрытых преступлений - с 20,7% краж и 38,6% угонов в 2015 году до 23,9% и 40,1% в 2016.

Статистика показывает, что абсолютными в кражах являются «Тойоты» средней ценовой категории: в 2016 году было зарегистрировано 28 краж машин марки «Тойота Королла», включая модификации «Спасио», «Спринтер», «Филдер» и прочие. Второе и третье место с показателем 11 делят «Тойота Лэнд Крузер»/ЛК Прадо и «Лексус 570/460». 4 и 5 место (10 случаев) «Тойота Премио/Алион» и УАЗ/ВАЗ. 6 и 7 место (9) «Тойота Марк 2/Чайзер/Креста», «Тойота Карина/Корона» 8 место (7) «Тойота Приус» 9 место (5) «Тойота РАВ4»

Больше всего краж зарегистрировано по территории обслуживания ОП№2 (Индустриальный район) – 36 и ОП№11 (Краснофлотский район, пос. Березовка) – 38. ИА «Хабаровский край сегодня»