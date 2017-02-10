В стартах примут участие спортсмены четырех возрастных групп – 1999-2001 г.р., 2001-2003 г.р., 2003-2005 г.р., 2005-2007 г.р., которые будут состязаться в спринтерском многоборье. Участники будут соревноваться на дистанциях: 100 м, 300 м - мальчики и девочки детского возраста; 500 м и 1000 м - юноши и девушки младшего, среднего и старшего возраста.
Состязания по конькобежному спорту проводятся в городе регулярно с целью популяризации и развития конькобежного спорта, повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов. Организатором выступает управление по физической культуре и спорту, муниципальное учреждение «Хабаровск Спортивный», Хабаровская краевая федерация конькобежного спорта.
Победители и призеры соревнований будут награждены медалями и грамотами управления по физической культуре и спорту. Приглашаются все любители этого спорта поболеть за чемпионов, вход свободный.
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