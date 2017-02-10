IV Гражданский Форум Хабаровского края начнёт работу в конце февраля

В Правительстве региона состоялось первое заседание организационного комитета по проведению Гражданского форума Хабаровского края. В этом году мероприятия решено разбить на несколько этапов. Основной акцент будет сделан на работе экспертных площадок в муниципальных районах края.

Таким образом организаторы планируют расширить географию участников дискуссий и привлечь как можно больше активистов и специалистов в области гражданского общества и некоммерческого сектора из муниципальных районов. Для них планируется организовать тренинги, а также обучающие площадки.

«В силу удаленности многие наши партнеры не могут регулярно выбираться в Хабаровск и участвовать в работе форума, который мы проводим ежегодно. Однако потребность в этом есть большая, как и в необходимости развития общественно-государственного сотрудничества и некоммерческого сектора в удаленных территориях. Именно этим продиктовано решение разбить проведение форума на несколько этапов. Большое внимание мы хотим уделить проектной деятельности», - отметил начальник главного управления внутренней политики Губернатора и Правительства края Сергей Комаров.

По его словам, первый пробный этап уже состоялся в городе Юности в январе. Мероприятие собрало немало участников из Комсомольского, Амурского и Солнечного района и прошло успешно.

На заседании также был представлен план проведения муниципальных этапов форума. Первый состоится в Хабаровске 28 февраля. В его рамках запланировано заседание экспертно-аналитического совета при Губернаторе края. Дискуссии развернутся также на нескольких площадках, посвященных новым коммуникативным технологиям и современным аспектам социологии. В региональном центре эксперты также соберутся в апреле на совместное заседание Совета по развитию институтов и инициатив гражданского общества. Следующие этапы пройдут 22-23 марта в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района, 18-19 мая в поселке Переяславка района имени Лазо, 14-15 июня в поселке Ванино Ванинского района.

Главным событием станет основной этап форума, который пройдет в Хабаровске в октябре. Как и прежде, в качестве участников организаторы планируют пригласить федеральных и региональных экспертов из Москвы и различных регионов России.

Напомним, что предыдущий гражданский форум прошел в региональном центре в середине октября прошлого года. В Педагогическом институте Тихоокеанского госуниверситета. Мероприятие объединило около 500 человек из 12 регионов страны. На тематических площадках и круглых столах эксперты обсудили широкий круг вопросов, связанных с развитием некоммерческого сектора и гражданского общества. Большое внимание было уделено привлечению НКО к оказанию государственных услуг.