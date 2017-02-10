В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 11 и 12 февраля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
11 февраля
Индустриальный район. Фестиваль патриотической песни «Виктория». Дом культуры для молодежи и населения, ул. Световая, 9. 11.00. Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.
Просмотр исторических фильмов с последующим обсуждением и дебатами (каждая суббота). Центр патриотического воспитания, площадь «Город воинской славы». 17.00. Информация по тел.: 47-53-06, 47-25-98.
Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.
12 февраля
Индустриальный район. Турнир по греко-римской борьбе. Школа № 68, пер. Байкальский, 4а. 10.00. Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.
Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.
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