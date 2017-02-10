План основных мероприятий города Хабаровска на 11 и 12 февраля

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 11 и 12 февраля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

11 февраля

Индустриальный район. Фестиваль патриотической песни «Виктория». Дом культуры для молодежи и населения, ул. Световая, 9. 11.00. Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Просмотр исторических фильмов с последующим обсуждением и дебатами (каждая суббота). Центр патриотического воспитания, площадь «Город воинской славы». 17.00. Информация по тел.: 47-53-06, 47-25-98.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

12 февраля

Индустриальный район. Турнир по греко-римской борьбе. Школа № 68, пер. Байкальский, 4а. 10.00. Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.