Оперативная информация на 13 февраля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона за прошедшие сутки зарегистрировано 9 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления состоит 31 ледовая переправа (Верхнебуреинский район – 1, район им. Полины Осипенко – 3, Комсомольский МР- 1, Николаевский МР-2, МР им. Лазо-9, Охотский МР-4, Амурский МР-1, Тугуро-Чумиканский МР-1, Хабаровский МР – 3, Ульчский МР-6). Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед подледного лова рыбы.

За прошедшие сутки землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Работа коммунальных и дорожных служб: 12.02.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи пескогравийной массы и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 72 ед. техники; в г. Хабаровске 3680 чел. 132 ед. тех., вывезено 461 м3 снега, посыпано ПСС 70,9 т.

Биолого-социальная обстановка:по данным ТУ Роспотребнадзора в период с 30.01.2017 г. по 05.02.2017 г. зарегистрировано 10047 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. В целом эпидпорог по краю не превышен (- 11,3 % в сравнении с эпидпорогом). Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Хабаровском, Вяземском и Николаевском районах.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-западный 4-9 м/с от -14ºС до -16ºС от -5ºС до -7ºС Южные районы без осадков северо-западный 5-10 м/с от -15ºС до -20ºС от -3ºС до -8ºС Центральные районы без осадков

(Советско-Гаванский,

Ванинский р-ны – местами

небольшой снег) северный, северо-западный 4-11 м/с от -9ºС до -23ºС от -2ºС до -10ºС Северные районы без осадков северный, северо-западный 5-13 м/с от -10ºС до -22ºС от -3ºС до -11ºС

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения 112